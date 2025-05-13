Marco Rubio Avrupalı yetkililerle Ukrayna'da barış sürecini görüştü

AA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'na barışçıl çözüm bulunması ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları ele almak üzere Avrupalı üst düzey yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı.

ÇOK SAYIDA LİDERLE TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio; Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

"LİDERLER ATEŞKES İÇİN ATILABİLECEK ADIMLARI ELE ALDI"

Açıklamada, "Liderler, Ukrayna'da ateşkese giden yol ve kalıcı barış süreci konusunda atılabilecek adımları ele aldı." ifadesine yer verildi.

BARIŞ MÜZAKERELERİNE YENİDEN BAŞLAMAYI TEKLİF ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlamayı teklif etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini bildirmişti.

"FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜRSEM İSTANBUL'A GİDEBİLİRİM"

ABD Başkanı Donald Trump da, İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.