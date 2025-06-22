Marco Rubio: İran ile savaşta değiliz

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İkili, Amerika'nın "İran ile savaş halinde olmadığını" söyledi.

"NÜKLEER PROGRAMI YILLARCA BİR SÜRE GERİYE GÖTÜRDÜK"

Vance, Amerika’nın İran’ın nükleer silah programını ciddi şekilde gerilettiğini belirtti ve Başkan Trump’ın şimdi diplomatik bir çözüm arayışında olduğunu söyledi.

Vance ayrıca, "Burada hassas istihbarat bilgilerine girmek istemem, ancak geçen gece İran’ın nükleer programını yıllarca ya da daha fazla bir süre geriye götürdüğümüzü biliyoruz" dedi Vance,

"İRAN İLE SAVAŞTA DEĞİLİZ"

Marco Rubio ise, "Biz İran’la savaş halinde değiliz. İran’ın nükleer programıyla savaş halindeyiz," ifadelerini kullandı.

"Ve bence Başkan, geçen gece bu programı yok etmek adına kararlı bir adım attı" diye ekleyen Rubio, "Ortadoğu’daki tüm problemlerin arkasında İran var." açıklamasında bulundu.