María Corina Machado: Nobel Barış Ödülü’nü Trump'a vereceğim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela muhalefetinin uluslararası alandaki en görünür ismi olan ve geçen ay Nobel Barış Ödülü’nü alan María Corina Machado, ABD’nin hafta sonu gerçekleştirdiği müdahale ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülke dışına çıkarılmasının ardından siyasi süreçte etkinliğini yitirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gözünden düşen Machado, devletin başına gelmek için her yolu da deniyor.

Trump’ın Nobel yüzünden veto ettiği iddia edilen Venezuelalı muhalif lider Machado, Fox News’a çıktı.

"TRUMP'A BARIŞ ÖDÜLÜNÜ VERECEK MİSİNİZ?"

Sunucu Sean Hannity, "Herhangi bir noktada Trump’a Nobel Barış Ödülü vermeyi teklif ettiniz mi?" sorusunu yönelterek, Machado'nun fikrini sordu.

María Corina Machado ise yaptığı açıklamada, ödülü Trump'a vermeyi çok istediğini belirtti ve şöyle konuştu;

"ÖDÜLÜ ONA VERMEK İSTİYORUZ"

"Henüz gerçekleşmedi. Ama ona şahsen şunu söyleyebilmeyi çok isterdim: Biz, Venezuela halkı olarak, çünkü bu Venezuela halkının bir ödülü, bunu ona vermek ve onunla paylaşmak istiyoruz.

"BAŞKAN TRUMP'A İTHAF ETTİM"

Ekim ayında bunu hak ettiğini düşünüyorsam, şimdi bir düşünün! Nobel Barış Ödülü'nü kazandığımızı öğrenir öğrenmez, ödülü Başkan Trump'a ithaf ettim!”

"ÖDÜLÜ REDDETMESİ GEREKİRDİ"

Washington Post’a konuşan Beyaz Saray’a yakın bir kaynak “Trump, Machado’nun ödülü kabul etmesini “nihai günah” olarak değerlendirdi.

Eğer ödülü reddedip ‘Bunu Donald Trump olduğu için kabul edemem’ deseydi, bugün Venezuela’nın başkanıydı” demişti.