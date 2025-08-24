Marifet boyda değil! İşte dünyanın en kısa boylu futbolcuları...

Futbolda uzun boylu olmak çoğu zaman avantajlı kabul ediliyor.

Özellikle çeviklik, hız ve top tekniği söz konusu olduğunda kısa boylu oyuncuların fark yarattığı görülüyor.

Uluslararası arenada iz bırakan birçok isim, boylarının sınırlı olmasına rağmen büyük başarılara imza attı.

Kimi kupalar kaldırdı, kimi kritik golleriyle tarihe geçti.

İşte dünyanın en kısa boylu futbolcuları...

1. Marcin Garuch (Polonya) – 1,53–1,54 m

Polonya'nın Miedź Legnica takımında forma giyen Garuch, Avrupa’daki en kısa profesyonel futbolculardan biri olarak öne çıkıyor. Teknik becerisi ve top kontrolüyle dikkat çekiyor.

2. Élton José Xavier Gomes – 1,54 m

Brezilyalı orta saha oyuncusu, “Élton Arábia” lakabıyla da biliniyor. Suudi Arabistan’daki kulüplerde belirgin bir oyunculuk sergileyerek tanınıyor.

3. Daniel “Keko” Villalva – 1,55 m

Arjantinli genç yetenek, River Plate tarihinin en genç forması giyen oyuncularından biri. Hızlı ayakları ve pas isabetliliğiyle tanınıyor.

4. Jafal Rashed Al-Kuwari (Katar) – 1,55 m

Katar milli takımı kaptanlığı da yapmış deneyimli bir orta saha oyuncusu. Uluslararası alanda kısa boyla başarı hikâyeleri arasında yer alıyor.

5. Ji-Sung Kim (Güney Kore) – 1,57 m

En kısa oyuncular listesinde yer alan Kim, Güney Kore’nin efsaneleri arasında bulunuyor. ASM’de (All-Star Match) da boyuna rağmen çevikliğiyle dikkat çekmiştir.

6. Benedict Vilakazi (Güney Afrika) – 1,57 m

Güney Afrika milli takımı oyuncularından biri olan Vilakazi, orta saha mevkiinde kısa boyunun dezavantajını yeteneğiyle aşmış isimler arasında yer alıyor.

7. Madson Formagini Caridade (Brezilya) – 1,57 m

Orta saha ve serbest vuruşlardaki ustalığıyla bilinen yetenekli bir Brezilyalı futbolcu.