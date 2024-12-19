Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile görüştü

DHA
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya desteği de sürüyor.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'i, Brüksel'de ağırladı.
UKRAYNA'NIN SAVUNMA KABİLİYETLERİ...
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Brüksel'de yapacakları görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.
Rutte, görüşmede, Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerinin artırılması ve savaş sonrası döneme hazırlıklı olunması için ekonomisinin güçlendirilmesi konusunun ele alınacağını söyledi.
Zelensky ise görüşmede ülkesine yönelik güvenlik garantileri hakkında konuşacağını belirterek, Avrupa'nın ortak bir duruşa sahip olmasının gerektiğini kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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