Market raflarında tehlike: Salmonella içeren fasulyeler geri çağrılıyor

BD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülke genelinde satılan bazı filizlenmiş maş fasulyesi ürünlerinde salmonella bakterisine rastlandığını duyurdu.

Rutin kontroller sırasında tespit edilen potansiyel kontaminasyon nedeniyle, söz konusu ürünler için tüketicilere “tüketmeyin ve iade edin” çağrısı yapıldı.

Geri çağrılan ürünler, aşağıdaki lot kodlarına sahip ürünleri kapsıyor: 24330, 25072, 25108, 24353, 25171, 24297, 25058, 25078, 24291, 25107, 24354, 24292. Lot kodları, ambalajların arka kısmında yer alıyor.

Salmonella ile enfekte olan bireylerde yüksek ateş, ishal (kanlı olabilir), mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtiler görülüyor. Nadir durumlarda ise bu enfeksiyon, kan dolaşımına girerek daha ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor.

ÜRETİMİ DURDURULDU

Her ne kadar şu ana kadar bildirilen bir sağlık vakası bulunmasa da, FDA ve ilgili firma kontaminasyonun kaynağını belirlemek amacıyla araştırmalarını sürdürüyor. Şirket, üretimi geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Yetkililer, bu ürünleri satın alan tüketicilerin, tam geri ödeme almak üzere ürünleri satın aldıkları mağazaya iade etmelerini öneriyor.