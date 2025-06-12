Mayıs 2025, tarihin en sıcak ikinci mayıs ayı oldu

DHA

Küresel ısınma dünyayı tehdit ediyor...

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'ne (ECMWF) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), 2025 yılı Mayıs ayının dünya genelinde 15,79 derecelik ortalama yüzey sıcaklığıyla, 1991-2020 ortalamasının 0,53 derecenin üzerinde geçtiğini açıkladı.

SICAKLIK SANAYİ ÖNCESİ DÖNEM ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Bu değerin, sanayi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 ortalamasının ise 1,4 derece üzerinde olduğu bildirildi.

Uzmanlar, bu sıcaklık artışının 2015 Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen 1,5 derece eşiğini kısa süreliğine de olsa aşmadığını fakat küresel ısınmanın devam ettiğini net biçimde ortaya koyduğunu bildirdi.

EN SICAK 10 YILI YAŞADIK

Son 10 yılın tamamı, kayıtlardaki en sıcak 10 yıl arasında yer aldı.

C3S Direktörü Carlo Buontempo, "Mayıs 2025, son 22 ayın 21'inde görülen 1,5 derece üzeri sıcaklık trendini kısa süreliğine kesintiye uğrattı. Ancak iklim sistemindeki ısınma sürdüğü için bu eşik yakın zamanda tekrar aşılacaktır." dedi.