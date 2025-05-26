AA & Ensonhaber

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların sürmesi durumunda, oluşturulacak tampon bölgenin Ukrayna’nın neredeyse tamamını içine alabileceği uyarısında bulundu.

"SİLAH DESTEĞİ DEVAM EDERSE, TAMPON BÖLGE İŞTE BÖYLE OLUR"

Medvedev, Telegram kanalında paylaştığı 14 saniyelik videoda, Ukrayna haritasının kırmızıya boyanarak tampon bölgenin nasıl genişleyebileceğini görsel olarak ortaya koydu. Videonun sonunda yalnızca Polonya sınırına yakın küçük bir alan mavi olarak kalırken, ülkenin büyük kısmı kırmızıyla kaplandı. Medvedev, videoya “Eğer Banderacı rejime silah desteği devam ederse, tampon bölge işte böyle olur” notunu ekledi.

PUTİN, "TAMPON BÖLGE" TALİMATI VERMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta video konferansla hükümet yetkililerine hitap eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Ukrayna sınırında güvenlik amacıyla bir tampon bölge oluşturulması görevini Rus ordusunun yerine getirmekte olduğunu ifade etmişti.

LAVROV: "TÜM ASKERİ YARDIMLAR MEŞRU HEDEFTİR"

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya sağlanan tüm askeri yardımların Rusya açısından meşru hedef sayılacağını belirtti. Bakanlık, NATO ülkelerinin silah desteğini sürdürmesinin “ateşle oynamak” anlamına geldiğini vurguladı. Kremlin de Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakere sürecine zarar verdiğini ve barış ihtimalini zayıflattığını açıkladı. Lavrov ayrıca, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarikiyle değil; İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerde Ukrayna askerlerini eğiterek de çatışmalara doğrudan müdahil olduğunu söyledi.