Medvedev’den Trump’a: Uykucu Joe'nun yolundan gitme

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna savaşıyla ilgili Rusya’ya yönelik “Yaklaşık 10-12 günlük yeni bir süre veriyorum” şeklindeki açıklamasına sert tepki gösterdi:

"UYKUCU JOE'NUN YOLUNDAN GİTME"

Trump, Rusya’ya ültimatom vermeye kalkışıyor: 50 gün, şimdi de 10 gün. Ancak iki şeyi unutmamalı: Rusya ne İsrail'dir ne de İran. Her yeni ültimatom, bir tehdit ve savaşın eşiğinde atılan adımdır — hem de Rusya ile değil, kendi ülkesiyle. Uykucu Joe’nun yolundan gitme.