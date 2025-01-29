Meksika, ABD’nin sınır dışı ettiği göçmenleri şartlı kabul edecek

AA

Donald Trump, 20 Ocak 2025'te ikinci kez ABD Başkanı olarak yemin ettikten hemen sonra, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı.

ABD tarihindeki en büyük sınır dışı etme planı olarak nitelendirilen bu operasyonda, ülkeye giriş yapmak ve kalmak için yasal hakkı olmayan kişiler hızlı bir şekilde sınır dışı edilmeye başlandı.

Özellikle Meksikalılara karşı sert bir tavır takınan Trump hükümeti, yakalanan diğer göçmenleri de Meksika'ya göndermek isteyince bu durum Meksika'da tepkiye neden oldu.

"ZOR DURUMDA KALANLARI KENDİ HALİNE BIRAKAMAYIZ"

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında ABD’den sınır dışı edilmesi beklenen binlerce düzensiz göçmenin durumuna değindi.

ABD'nin gönderdiği göçmenler konusunda "güvenli üçüncü ülke" olmak istemediklerini vurgulayan Sheinbaum, "Diğer ülke vatandaşlarının Meksika’ya gönderilmesi olasılığına karşı sürekli iletişim halindeyiz. Meksikalılar olarak, sınırda zor durumda kalan birini kendi haline bırakmayız ve bu zaten bizim için yeni bir durum değil." dedi.

"GÜVENLİ ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLMAK İSTEMİYORUZ"

Sheinbaum, ABD’den sınır dışı edilen kendi vatandaşlarını kabul ettiklerini ancak diğer ülke vatandaşlarının Meksika'ya gönderilmesi hususunda güvenli üçüncü ülke olmayı istemediklerini söyledi.

4 BİN MEKSİKALI GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Diyalog kanallarını her zaman açık tuttuklarını kaydeden Sheinbaum, "Egemenliğimizi korumak ve Meksikalıların haklarına saygı göstermek için onurlu, sorumlu ve diyalog odaklı bir tutum sergiliyoruz.” ifadesini kullandı.

Yerel basına göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetime geldiğinden bu yana, şimdiye kadar 4 bin 94 Meksikalı düzensiz göçmen sınır dışı edildi.