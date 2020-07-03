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    Meksika'da Askerleri taşıyan araç kaza yaptı

    Mexico City'de Ulusal Muhafızları taşıyan pikap bariyerlere çarptı, kazada 7 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 03.07.2020 - 02:05
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    Meksika'da Askerleri taşıyan araç kaza yaptı #1

    Meksika’nın başkenti Mexico City’nin kuzeyinde bulunan Manuel vila Camacho Çevreyolu’nda içinde 7 ulusal muhafızın olduğu pikap kaza yaptı.

    Kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Kaza anı yolda bulunan kameralar tarafından an be an kaydedildi.

    ŞOFÖR VİRAJA HIZLI GİRDİ

    Görüntülerde şoförün viraja hızlı girmesi sonucu araç hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptığı görülüyor.

    Çarpmanın etkisi ile aracın üstünde bulunan 4 muhafız yola savrulurken, muhafızlardan 1’i ise aracın önünde ters bir şekilde asılı kalıyor.

    Meksika'da Askerleri taşıyan araç kaza yaptı VİDEO

    Meksika'da Askerleri taşıyan araç kaza yaptı #2

    Meksika'da Askerleri taşıyan araç kaza yaptı #3

    Meksika'da Askerleri taşıyan araç kaza yaptı #4

    Meksika'da Askerleri taşıyan araç kaza yaptı #5


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