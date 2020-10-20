Meksika'da bir pankreas dövüşçüsü, şov sırasında ölümcül beyin rahatsızlığı nedeniyle düşerken, olayı şovun bir parçası sanan başka bir dövüşçü, ringe girip yardım etmeye çalışan sporcuyu tekmeledi.

Meksika'nın Nezahualcoyot kentinde yer alan Arena San Juan Stadı'nda Cumartesi günü yaşanan acı olayda, 'Principe Aereo' takma adıyla dövüşen 26 yaşındaki Luis Angel Salazar, müsabaka sırasında birden yere yığıldı.

Görüntülerde, Salazar'ın rakibi ve hakemin yere yığılan genç dövüşçünün hemen yardımına koştuğu görüldü.

Meksika'da bir dövüşçü, müsabakada ölen partnerinin rol yaptığını sandı

ŞOVUN PARÇASI SANDI, YARDIM EDENE TEKME ATTI

Bunu şovun bir parçası sanan ring dışındaki başka bir dövüşçü ise ringe girerek Salazar'a yardım etmeye çalışan kişiye tekme attı. Daha sonra dövüşçü, Salazar'ın yere düşmesinin bir şov olmadığını anlayarak ona yardım etti.

DÜŞEN DÖVÜŞÇÜ, HAYATINI KAYBETTİ

Yerel medyada yer alan haberde, Salazar'ın beyin anevrizması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.