Meksika'da gece kulübünün cam balkonu çöktü: 3 ölü, 16 yaralı

Haber Merkezi

Meksika'da konser eğlencesi felaketle sonlandı.

San Luis Potosi kentindeki bir gece kulübünde sahneye çıkan ünlü yerel müzisyenin konserine binlerce kişi akın etti.

Kulübün alabileceği kişi sayısından daha fazla kişinin katıldığı konserde izleyenler, cam balkona doluştu.

CAM BALKON ÇÖKTÜ, 3 KİŞİ ÖLDÜ

Aşırı kalabalık nedeniyle üçüncü katta bulunan cam balkonun korkulukları ağırlığı taşıyamadı ve insanlar üç kat yükseklikten aşağı düştü.

Kazada 3 kişi ölürken, 16 kişi ise yaralandı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yerel yetkililer, gece kulübünün kapasitesinin üzerinde misafir kabul etmesi ve güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle soruşturma başlattı.

OLAYIN DETAYLARI ARAŞTIRILIYOR

Görgü tanıkları, olay sırasında büyük bir panik yaşandığını ve yaşanan izdihamın durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Çok sayıda ambulans ve acil durum ekibi olay yerine sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, olayın detaylarının araştırıldığı belirtildi.