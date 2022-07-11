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    Meksika'da katliam: 7 ölü, 7 yaralı

    Meksika'da ev partisine gerçekleştirilen silahlı saldırıda 7 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.
    • 11.07.2022 - 00:18
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 01:03
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    Meksika'da katliam: 7 ölü, 7 yaralı

    Meksika’nın Guanajuato eyaletindeki Leon kentinde bir ev partisinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

    Olay yerinde 7 kişi öldü

    Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

    Meksika'da katliam: 7 ölü, 7 yaralı VİDEO


    Meksika da katliam: 7 ölü, 7 yaralı #1

    Saldırganlar rastgele ateş açtı

    Görgü tanıkları, saldırıyı gerçekleştirenlerin motosikletle olay yerine geldiklerini ve hiçbir uyarı yapmadan partide bulunanlara rastgele ateş açtıklarını ifade etti.

    Olayda hayatını kaybedenlerin arasında 17 yaşında bir genç bulunurken, vücuduna 5 mermi isabet ederek ağır yaralanan 14 yaşındaki bir çocuğun ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

    Meksika da katliam: 7 ölü, 7 yaralı #2

    Saldırıyı suç örgütlerinin yaptığı düşünülüyor

    İHA'nın haberine göre, olay sonrası motosikletlerine binerek kaçan saldırganlar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırının organize suç örgütleri tarafından düzenlendiği düşünülüyor.


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