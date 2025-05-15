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Meksika'da katliam gibi kaza: 21 ölü

Meksika'da katliam gibi kaza: 21 ölü Meksika'nın Oaxaca ve Puebla eyaletlerini birbirine bağlayan otoyolda beton mikseri, otobüs ve minibüsün karıştığı kazada 21 kişi hayatını kaybetti.