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    Meksika’da sel felaketi: Evler yıkıldı, araçlar sürüklendi

    Hafta sonu etkili olan Nora fırtınası, ünlü tatil beldesi Puerto Vallarta'da yaşamı felç etti. Bölgede yaşanan sel felaketi, köprüleri ve evleri yıkıp araçları sürükledi.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 13:42
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    Meksika’da sel felaketi: Evler yıkıldı, araçlar sürüklendi

    Meksika’da, hafta sonu etkili olan tropik fırtına Nora, hayatı felç etti. Popüler tatil noktalarından olan Puerto Vallarta beldesi, sular altında kaldı.

    Sokaklar adeta göle dönerken, sel toprak kaymalarını da beraberinde getirdi.

    Birçok ev, sel sularıyla birlikte yerle bir oldu, araçlar sürüklendi, köprüler yıkıldı.

    YOLLAR BALÇIKLA KAPLANDI

    Evleri sular altında kalan vatandaşlar, felaket sonrası temizlik çalışmalarına başladı.

    İş makineleri sokakları temizlerken, yolların balçıkla kaplandığı görüldü.

    Meksika’da sel felaketi: Evler yıkıldı, araçlar sürüklendi VİDEO

    Meksika’da sel felaketi: Evler yıkıldı, araçlar sürüklendi #1

    Meksika’da sel felaketi: Evler yıkıldı, araçlar sürüklendi #2

    Meksika’da sel felaketi: Evler yıkıldı, araçlar sürüklendi #3

    Meksika’da sel felaketi: Evler yıkıldı, araçlar sürüklendi #4

    Meksika’da sel felaketi: Evler yıkıldı, araçlar sürüklendi #5

    Meksika’da sel felaketi: Evler yıkıldı, araçlar sürüklendi #6

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