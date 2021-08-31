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Meksika’da sel felaketi: Evler yıkıldı, araçlar sürüklendi

Meksika’da sel felaketi: Evler yıkıldı, araçlar sürüklendi

Hafta sonu etkili olan Nora fırtınası, ünlü tatil beldesi Puerto Vallarta'da yaşamı felç etti. Bölgede yaşanan sel felaketi, köprüleri ve evleri yıkıp araçları sürükledi.