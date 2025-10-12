Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle 42 kişi öldü

Meksika'nın Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre sellerde 42 kişinin yaşamını yitirdiği, kaybolan 27 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü ifade edildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sellerden en çok etkilenen 5 eyaletin valileriyle sanal bir toplantı düzenledi.

Sheinbaum, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Afetzedelerin hiçbir eksiği olmayacak. Meksika hükümetine bağlı ekipler ve görevliler yolların açılması ve halka yardım sağlanması için sahada konuşlandırılmış durumda" ifadesini kullandı.

BİNLERCE KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Meksika basınına göre son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığı 5 eyalette binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Dağ yamaçlarındaki toprak kaymaları ve nehir taşmaları nedeniyle sel felaketinin daha da büyümesinden endişe ediliyor.

Otoyolların, caddelerin ve evlerin sular altında kaldığı bölgelerde şiddetli yağışlar devam ediyor.