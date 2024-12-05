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Haber Merkezi

ABD'nin seçilen yeni başkanı Donald Trump, Meksika'dan ülkesine yönelik düzensiz göçle ilgili sert tavrıyla biliniyordu.

Trump, 5 Kasım'da yapılan 2024 Başkanlık Seçimleri kampanyası sırasında, ABD ile savaş halindeki bir ülkeden gelen ve 14 yaş üstü herkesin gözaltına alınarak sınır dışı edilmesine izin veren 18. yüzyıldan kalma "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı kullanarak düzensiz göçmenleri toplu olarak sınır dışı etme sözü vermişti.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ SINIR DIŞI EDECEĞİ VAADİNDE BULUNUYORDU

Hatta Trump, 18 Kasım'da, Truth Social sosyal medya platformunda kendisini etiketleyerek "Haberlere göre, Trump yönetimi ulusal acil durum ilan etmeye hazırlanıyor ve kitlesel sınır dışı etme programıyla (Joe) Biden'ın işgalini geri çevirmek için askeri varlıkları kullanacak" paylaşımını yapan bir kişiye cevap vermişti.

Trump "Doğru" yanıtını vererek, ülkede bulunan düzensiz göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesi planının, ulusal acil durum ilanını ve orduyu içereceğini teyit etmişti.

TRUMP GÖREVİ DEVRALANA KADAR AYNI MANZARA DEVAM ETTİ

Yaşananların ardından Meksika'dan ABD'ye düzensiz göçle ilgili şimdilik bir değişim gerçekleşmedi.

ZTrump'ın 20 Ocak'ta göreve başlaması öncesi bir kez daha çok sayıda göçmenin, yanlarında eşyalarıyla birlikte otoyollarda yürüyerek ABD sınırına ulaşmaya çalıştığı görüldü.

ABD'YE SINIRINA DOĞRU İLERLEMEYE DEVAM

Kalabalık göçmen grubunun Escuintla beldesinden bir kafile halinde ABD sınırına doğru ilerlediği anlar kaydedildi.

İşte Meksika'dan ABD'ye devam eden göçten kareler...