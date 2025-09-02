Meksika'dan ABD'ye güvenlik anlaşması şartı: Boyun eğmemek şartıyla kabul edebiliriz

ABD'nin, "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine savaş gemileri ile denizaltı göndermesi, ABD-Venezuela gerilimini arttırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, gerilimin tırmandığı bu dönemde, 2-4 Eylül tarihleri arasında Meksika ile Ekvador'a gidecek.

GÜNDEM UYUŞTURUCU KARTELLERİNİ ÇÖKERTMEK

Rubio'nun gündeminde, "uyuşturucu kartellerini çökertmek, fentanil kaçakçılığını durdurmak, yasa dışı göçü sona erdirmek ve kıtaya zarar veren aktörlere karşı koymak" gibi başlıklar yer alacak.

Axios sitesinin haberine göre, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'da yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın düzensiz göçmen politikası, uyuşturucu kartellerine yönelik adımları ve uyguladığı tarifeleri değerlendirdi.

"BU ANLAYIŞIN TEMELİNİN BOYUN EĞMEKSİZİN İŞ BİRLİĞİ OLDUĞUNU AÇIKÇA BELİRTTİK"

Sheinbaum, Meksika'nın en düşük tarife oranı olan ülke olduğunu ve birçok ülkeyle işbirliği yaptıklarını söyleyerek bir ticaret anlaşmasıyla daha iyi şartlara erişilebileceğini belirtti.

Sheinbaum, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu ağırlayacaklarını ve Washington ile güvenlik alanında işbirliği için bir anlaşmaya varılacağını ifade ederek, "Bu anlayışın temelinin, ortak sorumluluk, karşılıklı güven, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı ve boyun eğmeksizin iş birliği olduğunu açıkça belirttik." dedi.