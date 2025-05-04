Meksika'dan Trump'a: Topraklarımızda ABD askeri istemiyoruz

DHA

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, uyuşturucu kartellerine karşı mücadelede ABD'nin askeri müdahale teklifine kapıyı kapattı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Meksika’ya asker gönderme önerisine açık bir dille karşı çıkan Sheinbaum, ülkesinin egemenliğine vurgu yaptı.

"MEKSİKA'DA ABD ASKERİ İSTEMİYORUZ"

Texcoco kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Sheinbaum, Trump ile yaptığı telefon görüşmesini kamuoyuyla paylaştı. Görüşmede Trump’ın, “Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede size nasıl yardımcı olabiliriz? ABD ordusunun desteğini sunuyorum” ifadelerini kullandığını aktaran Sheinbaum, buna karşılık şu net yanıtı verdi:

Hayır Başkan Trump, toprak bütünlüğümüz bizim için kutsaldır. Egemenliğimiz ne kiralanır ne devredilir. Elbette iş birliği yapabiliriz; siz kendi ülkenizde, biz kendi topraklarımızda. Bilgi paylaşımı mümkündür ama ABD askerlerinin Meksika topraklarında konuşlanmasını asla kabul etmeyiz.

Devlet olarak her türlü yapıcı iş birliğine açık olduklarını vurgulayan Sheinbaum, “Meksika halkı özgürlüğüne ve bağımsızlığına değer verir. Ben de onların temsilcisi olarak, bu ilkeleri her koşulda korumaya kararlıyım” dedi.