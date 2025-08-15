Meksika'dan Trump'a yanıt: Meksika'da söz sahibi halktır

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te yaptığı açıklamada ülkesine yönelik, "Meksika bizim söylediğimizi yapar." şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

"MEKSİKA'DA SÖZ SAHİBİ HALKTIR"

Trump'ın sözlerine onun ismini kullanmadan yanıt veren Sheinbaum, "Bu arada, aklında en ufak bir şüphe olan herkese, Meksika'dan dünyaya bir mesaj: Meksika'da söz sahibi halktır." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Sheinbaum, Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında, ABD’ye ait insansız hava aracının Meksika eyaleti üzerinde yaptığı uçuşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu uçuşun, gerekli özel ekipmanın bulunmaması nedeniyle Meksika hükümetinin talebiyle gerçekleştirildiğini belirten Sheinbaum, "Uçuş, uçağın ABD’ye ait olması nedeniyle onların ekiplerince yapıldı. Ancak bu, Meksika’nın talebi üzerine, belirli bir bölgede organize suçla ilgili özel bir soruşturma için gerçekleştirildi. Talep göçle ilgili değil, işbirliği yürüttüğümüz kurumlardan biri aracılığıyla yapıldı." dedi.