Meksikalı belediye başkanının ilginç düğünü: Timsahla evlendi

Meksika’nın San Pedro Huamelula kasabasında, 230 yıllık ilginç bir gelenek tekrar hayat buldu...

Kasabada, her yıl doğayla insanın manevi bağını güçlendirmek adına belediye başkanı bir timsahla evlendiriliyor.

Bu yılki geleneği sürdürecek kişi de, kasabanın yeni Belediye Başkanı Daniel Gutierrez oldu.

TİMSAHLA EVLENDİ

Gutierrez, kasabanın 230 yılı aşkın süredir devam eden geleneği uyarınca bir timsahla sembolik bir evlilik yaptı.

Bu tören, Huave ve Chontal halklarının doğayla barış ve bolluk getirme inancını yansıtan köklü bir ritüel olarak biliniyor.

TİMSAHA GELİNLİK GİYDİRİP GEZDİRDİLER

Tören, kasaba meydanında coşkulu bir atmosferde düzenlendi.

Timsah, güvenlik amacıyla ağzı bağlanmış olarak beyaz gelinlik ve çiçeklerle süslenmiş bir şekilde kasaba sokaklarında gezdirildi.

Yerel müzikler ve danslarla renklenen etkinlikte, Gutierrez, Chontal Kralı'nı temsil ederken timsah, Huave halkının kutsal “prenses çocuk” figürü olarak yer aldı.

Nikah, yerel bir kabile lideri tarafından kıyıldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN DÜĞÜN SONRASI AÇIKLAMA

Gutierrez, törende, “Bu gelenek, doğayla bağımızı güçlendiriyor ve atalarımızın mirasını yaşatıyor. Toprağımızın ve sularımızın bereketine olan inancımızı bu şekilde ifade ediyoruz” dedi.

Kasaba halkı, bu sembolik evliliğin tarımda verimlilik ve balıkçılıkta bolluk getireceğine inanıyor.

San Pedro Huamelula’nın bu eşsiz geleneği, 1789’dan beri devam ediyor ve iki yerli topluluğun tarihsel birliğini simgeliyor. Tören, hem yerel halk hem de sosyal medya üzerinden izleyenler tarafından büyük ilgi gördü, kasabanın kültürel zenginliğini bir kez daha dünyaya tanıttı.