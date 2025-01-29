Melania Trump'ın Beyaz Saray'daki resmi portresi gündem oldu

İHA

Amerika'da Donald Trump, yeniden başkanlık koltuğuna oturdu ve Beyaz Saray'a geri döndü.

Trump ile birlikte Beyaz Saray'a dönen en dikkat çeken isimlerden biri de eşi Melania Trump...

Yeniden Beyaz Saray'a dönen ve son yıllarda tarzını değiştiren Melania Trump'ın resmi portesi yayınlandı.

Trump'ın parmak uçlarını masanın üzerine sıkıca yerleştirdiği poz, ABD'lilerin tarihsel olarak first lady'lerden beklediği, güçsüzlerin savunucusu olmaya ve 'işe koyulmaya', harekete geçmeye hazır olduğu şeklinde yorumlanırken, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ÜNLÜ AMERİKAN DİZİSİNDEKİ KARAKTERE BENZETİLDİ

Sosyal medya kullanıcıları, Melania Trump'ı dünyaca ünlü siyasi draması olan "House of Cards" adlı dizide ABD Başkanı olan kurgusal karakter First Lady Claire Underwood'a benzetti.

"BU ÇARPICI BİR TESADÜF DEĞİL Mİ", "TRUMP İÇİNDEKİ UNDERWOOD'U ORTAYA ÇIKARIYOR"

Sosyal medya kullanıcıları, "Melania'nın portresi biraz 'House of Cards' havası veriyor", “Melania bize gardırobundan daha çok şey anlatıyor! Burası House of Cards! Trump geliyor!”, “Bu çarpıcı bir tesadüf değil mi? Melania Trump, içindeki Claire Underwood'u ortaya çıkarıyor?” ve “Sanırım kocasının verdiği mesajın aynısını veriyor. Bu sefer şaka yapmıyor!” ifadelerini kullandı.