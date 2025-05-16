Melania Trump’ın Slovenya’daki heykeli kayboldu

Haber Merkezi

Slovenya’nın Sevnica kasabasında bulunan Melania Trump’ın bronz heykeli, gizemli bir şekilde ortadan kayboldu.

Bronz heykel, 2020 yılında aynı yerde bulunan ahşap heykelin kundaklanması sonucu yapılmıştı.

Ancak heykel bu defa tamamen ortadan kayboldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Slovenya polisi sözcüsü Alenka Drenik Rangus, olayın hemen ardından polis ekiplerinin suç mahalline giderek soruşturmayı başlattığını açıkladı.

"AYAK BİLEKLERİNDEN KESİLMİŞ"

Heykelin yapımcısı Amerikalı kavramsal sanatçı Brad Downey, heykelin ayak bileklerinden kesilerek yerinden çıkarıldığını belirtti.

Downey, Almanya’da yeni bir proje üzerinde çalışırken hırsızlık haberini aldığını ve heykelin kaybolmasına üzüldüğünü söyledi.

"BANA GÖRE TRUMP'IN TEKRAR SEÇİLMESİYLE İLGİLİ"

Sanatçı, “Bana göre bu durum Donald Trump’ın yeniden seçilmesiyle ilgili olabilir, ama kim bilir?” ifadelerini kullandı.

ESKİ HEYKEL KUNDAKLANMIŞTI

Orijinal ahşap heykel, Sevnicalı yerel sanatçı Aleš Župevc tarafından ağaçtan motorlu testereyle kesilerek yapılmıştı. Ancak 2020’de kundaklanarak yakıldı.

Downey, ahşap heykel yandıktan sonra bunun doğru olmadığını hissettiğini ve yerine bronz bir kopyasını yapmaya karar verdiğini, bu heykeli de “anti-anıt, anti-propaganda” olarak tanımladı.

Bronz heykel, Donald Trump’ın ilk başkanlık dönemi sona ererken ve yeniden seçim kampanyası sürerken özel bir tarlaya, beton ve metal çubuklarla sağlam şekilde sabitlenmişti.

ÜLKESİNDE ÇOK SEVİLİYOR

Melania Trump’ın, eşi Donald Trump ABD Başkanı olduğunda Beyaz Saray’a gelişi, Slovenya halkında bir gün Trump’ın memleketini ziyaret edeceği umudunu yaratmıştı.

Ancak bu ziyaret henüz gerçekleşmedi.

Sevnica’da Melania Trump’ın ismi, kek ve çikolata gibi birçok ürünün markasında kullanılıyor.