Melania ve Trump'a sabotaj iddiası: Yürüyen merdiven kapatıldı

ABD Başkanı Donald Trump ve Melania Trump, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda gerçekleştirecekleri merakla beklenen konuşma öncesi New York'taki BM Genel Merkezi'ne geldi.

Donald Trump, Melania Trump ile birlikte merkeze el ele gelerek, içeri girerken kameralara kısa bir poz verdiler.

YÜRÜYEN MERDİVENLER ANİDEN DURDU

Trump çiftinin, ardından, BM'deki yürüyen merdivene adım attıkları sırada merdiven beklenmedik bir anda durdu.

Beklenmedik duruş sonrası Donald Trump ve Melania Trump şaşkınlıklarını gizleyemedi.

YÜRÜYEREK ÇIKTILAR

İlk olarak önde olan Melania ardından da Donald Trump, hareketsiz olan yürüyen merdivenden yukarı çıktı.

Bu sırada, çifte eşlik eden isimler yürüyen merdivenlerin iki yanındaki merdivenleri tercih etti.

FARKLI YORUMLAR YAPILDI

O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak kısa sürede gündem oldu.

Söz konusu görüntülere, "Bariz bir sabotaj vakası mı?" yorumları yapıldı.



