Georgia Meloni'nin Arnavutluk planı çöktü: Mahkeme kararı sonrası 43 göçmen İtalya’ya geri döndü

AA

İtalya'yla Arnavutluk arasında bir süredir devam eden göçmen naklinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

26 Ocak'ta İtalya'nın Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası açıklarında kurtardığı 49 düzensiz göçmeni, 28 Ocak'ta Arnavutluk'taki göçmen merkezlerine götürmüştü.

Ancak gönderilen göçmenlerle ilgili kriz çıktı.

Roma Temyiz Mahkemesi’nin kararı sonrası İtalyan sahil güvenliğine ait bir gemi, daha önce Arnavutluk’a gönderilen düzensiz göçmenleri İtalya’ya geri getirdi.

MAHKEME KARARI, MELONİ'NİN PLANINI ALT ÜST ETTİ

İtalyan makamları, Roma Mahkemesi’nin verdiği farklı gerekçeli kararlar nedeniyle bu göçmenleri geri almak zorunda kaldı.

Roma Mahkemesi, Ekim 2024'te ilk göçmen grubunun Arnavutluk’taki merkezlerde tutulamayacağına hükmetmişti.

Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 6 Kasım 2023’te Roma’da imzaladıkları anlaşma ile, Akdeniz’de kurtarılan reşit ve sağlıklı erkek göçmenlerin Arnavutluk’a nakledilmesini ve iltica taleplerinin inceleneceği süre boyunca burada kalmalarını öngörmüştü.

Bu anlaşma, bir AB ülkesinin düzensiz göçmenleri, AB üyesi olmayan bir ülkeye göndermesini düzenleyen ilk örnek olma özelliğini taşıyor.

İLK UYGULAMA BAŞARISIZ OLDU

Anlaşma çerçevesinde, İtalya tarafından Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Şingin Limanı'nda bir kabul merkezi ve Gjader bölgesinde geri gönderme merkezi kurulmuştu.

Yılda yaklaşık 36 bin düzensiz göçmenin nakledilmesi planlanan bu merkezler, Ekim 2024’te faaliyete geçti.

Ancak, 16 Ekim ve 8 Kasım 2024 tarihlerinde Arnavutluk’a gönderilen göçmen grupları, Roma Mahkemesi’nin kararları nedeniyle geri iade edildi.

SOL MUHALEFET, MELONİ'Yİ İSTİFAYA ÇAĞIRIYOR

Meloni hükümetinin düzensiz göçe karşı bir "caydırıcı unsur" olarak sunduğu bu merkezler, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları tarafından sert eleştirilere maruz kalıyor ve "İtalya'nın kaynaklarının israfı" olarak nitelendiriliyor.

Meloni hükümeti beş yıllık bir plan kapsamında her ay 3 bin göçmeni AB sınırlarının dışındaki gözaltı merkezlerine nakletmeyi hedefliyordu.

Bu yılın ilk dört haftasında İtalya kıyılarına 3 bin 704 düzensiz göçmen ulaştı. Geçen yılın tamamında İtalya'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısı 2023'e kıyasla yüzde 58 düşüşle 66 bin 317 olmuştu.

Anlaşma çerçevesinde İtalya, Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Şingin Limanı'nda ilk kabul merkezini kurdu ve Gjader bölgesinde ise sonraki prosedürler için tesis ve geri gönderme merkezi oluşturdu.

İtalya ile Arnavutluk arasındaki bu protokol, Avrupa Birliği (AB) ülkesinin, kendisine gelen düzensiz göçmenleri, Birlik üyesi olmayan başka bir ülke toprağına göndermesini düzenleyen ilk anlaşma özelliğini taşıyor.

Anlaşmayla oluşturulan bu tesislere yönelik, İtalyan ve yabancı basında yayımlanan bazı haber ve yazılarda ABD'nin Küba yakınındaki askeri hapishanesine atıfla "yeni Guantanamo" eleştirileri yöneltilmişti.

İtalya'da muhalefet partileri de devletin, düzensiz göçmenleri bu merkeze göndermek için yaklaşık 800 milyon euroyu sokağa attığını savunarak hükümete yüklenmişti.