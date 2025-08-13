Merz: Alaska'da Avrupa ve Ukrayna'nın çıkarları korunmalı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna konulu çevrim içi toplantının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"ALASKA'DA UKRAYNA VE AVRUPA'NIN ÇIKARLARI KORUNMALI"

Merz, konuşmasında Avrupa ve Ukrayna’nın temel güvenlik çıkarlarının korunması gerektiğini vurgulayarak, “Alaska'da bu çıkarların güvence altına alınması şart” dedi. Avrupa olarak ABD’ye bu mesajı ilettiklerini ifade eden Merz, çevrim içi toplantının verimli geçtiğini ve Alaska’daki görüşmeler için umutlu olduklarını kaydetti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de temaslarının süreceğini belirten Merz, Avrupa’nın kararlılığını açıkça gösterdiklerini dile getirdi.

Merz, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’da Avrupa ve Ukrayna çıkarlarını koruyan bir barış için çalışması durumunda tam desteğe güvenebileceğini vurguladı.

"UKRAYNA DA MASADA YER ALMALI"

Ukrayna’nın masada yer alması ve ateşkes sağlanması gerektiğini ifade eden Merz, müzakerelerde önce temel unsurların belirlenmesi, ardından bir çerçevenin kararlaştırılması gerektiğini söyledi. Ukrayna’nın toprak konularında müzakereye açık olduğunu ancak sözde temas hattının başlangıç noktası olması gerektiğini, Rus işgalinin hukuken tanınamayacağını belirtti. Merz, ayrıca müzakerelerin Ukrayna’ya sağlam güvenlik garantileri sağlaması gerektiğini ve ordunun egemenliği korumaya devam edebilmesi ile Batı’nın desteğine güvenebilmesinin önemini vurguladı.

15 Ağustos’taki müzakerelerin ortak bir transatlantik stratejinin parçası olması gerektiğine işaret eden Merz, Ukrayna’ya güçlü destek sağlanması ve Rusya’ya baskı uygulanması gerektiğini söyledi. Merz, “Alaska’da Rus tarafı hareketsiz kalırsa, ABD ve biz Avrupalılar baskıyı artırmalıyız, artırmak zorundayız” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump’ın bu durumu bildiğini ve büyük ölçüde desteklediğini aktaran Merz, Ukrayna’da barış için umut olduğunu sözlerine ekledi.