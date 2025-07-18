Merz: İsrail kendini savundu, Rusya işgal etti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yaz tatili öncesinde Berlin’de düzenlenen basın toplantısında ülkenin iç ve dış gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Göreve başlayalı 10 hafta olduğunu hatırlatan Merz, Almanya’nın hem içerde hem dışarda zorluklarla karşı karşıya olduğunu, ancak ülkenin bu sorunların üstesinden gelebilecek güce sahip olduğuna inandığını belirtti.

Ekonomiyi durgunluktan çıkarma ve rekabetçiliği artırma hedeflerini vurgulayan Merz, sınır kontrolleri ve yasa dışı göçle mücadelede atılan adımlara da dikkat çekti. Ayrıca, Alman ordusunun Avrupa’nın en güçlü ordusu olması yönündeki hedeflerini yineledi.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ"

Gazze Şeridi’nde yaşananları “kabul edilemez” olarak niteleyen Merz, bölgeye acil ateşkes çağrısı yapıldığını ve insani yardımın sağlanması için baskı yapıldığını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ile düzenli temas halinde olduğunu aktaran Merz, Almanya’nın İsrail’i desteklediğini ancak bazı gelişmeler hakkında eleştirilerini de dile getirdiğini ifade etti. Merz, İsrail ve bölge ülkeleriyle yoğun bir diyalog sürdüklerini, bu çatışmanın çözümünde uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Gazze’ye daha fazla yardım yapmaya hazır olduklarını ancak bunun için İsrail hükümetinin onay vermesi gerektiğini belirtti. Orta Doğu’nun dış politikada öncelikli bir kriz bölgesi olduğunu ve Almanya’nın insani yardım için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

"İSRAİL KENDİNİ SAVUNDU, RUSYA ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL ETTİ"

Rusya’ya yönelik yaptırımları desteklerken İsrail’e yaptırım uygulanmamasını açıklayan Merz, İsrail’in kendini savunduğunu, Rusya’nın ise uluslararası hukuku ihlal ederek savaş başlattığını söyledi.

Avrupa Birliği’nin karar alma süreçlerinin yavaşlığına dikkat çeken Merz, bu konuda özeleştiri yapmaları gerektiğini belirtti. AB’nin yenilikçilik ve rekabetçilik alanında güçlenerek iç ve dış barışı sağlaması gerektiğini ve böylece aşırı uçlardan gelen tehditlere karşı direnç kazanacağını ifade etti.

"MERKEL'İN DEDİĞİ GİBİ HENÜZ BAŞARAMADIK"

Merkel’in 2015 yılında söylediği “Bunu başarabiliriz” sözünün anılması üzerine Merz, yasa dışı göçü kontrol etme konusunda henüz tam başarı sağlanamadığını, ancak koalisyonun bu konuda adımlar attığını ve doğru yolda olduklarını söyledi. Almanya’nın göçü daha iyi yönetmesi ve gelenlerin entegrasyonunu sağlaması gerektiğini vurguladı.

Sınır kontrolleri konusunda ise Polonya ile koordinasyon içinde olduklarını ve yaptırımların geçici olduğunu belirten Merz, uzun vadede Avrupa genelinde ortak çözümler hedeflediklerini söyledi.

81 kişinin bulunduğu bir uçağın Afganistan’a gönderilmesiyle ilgili soruya Merz, yolcuların oturma izni olmadığını ve sığınma başvurularının reddedildiğini, bu yüzden sınır dışı işleminin yapıldığını açıkladı.

ABD ile AB arasındaki gümrük tarifeleri görüşmelerinin son aşamasında olduklarını belirten Merz, mümkün olan en düşük gümrük vergileriyle anlaşmaya varmayı umut ettiğini söyledi.

Başbakan Merz’in yaklaşık 1.5 saat süren basın toplantısı, Almanya’nın iç ve dış politikasına dair kapsamlı değerlendirmeler içerdi ve yeni hükümetin yol haritasını ortaya koydu.