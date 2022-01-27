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    Mescid-i Aksa'da kar sevinci

    Filistinliler, Kudüs'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Mescid-i Aksa'da karın keyfini çıkardı.
    • AA
    • 27.01.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 12:35
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    Mescid-i Aksa'da kar sevinci

    Sabaha kadar aralıklarla süren kar yağışı, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentleri dahil olmak üzere Filistin genelinde etkili oldu.

    ÇOCUKLAR KARDAN ADAM YAPTI

    Karın nadiren yağdığı ve uzun sürmediği bölgede, şehrin beyaza bürünmesini fırsat bilen Kudüslüler, Mescid-i Aksa'da toplanarak kar topu oynadı.

    ​​​​​​Mescid-i Aksa'nın avlusunda oynayan çocuklar kardan adam yaptı.

    YAĞMUR GELİYOR

    Gece boyu etkili olan kar yağışının bugünden itibaren yerini yağmura bırakması bekleniyor.

    Kudüs'te yağan kar Mescid-i Aksa'da sevince dönüştü VİDEO

    Mescid-i Aksa da kar sevinci #1

    Mescid-i Aksa da kar sevinci #2

    Mescid-i Aksa da kar sevinci #3

    Mescid-i Aksa da kar sevinci #4

    Mescid-i Aksa da kar sevinci #5

    Mescid-i Aksa da kar sevinci #6

    Mescid-i Aksa da kar sevinci #7

    Mescid-i Aksa da kar sevinci #8

    Mescid-i Aksa da kar sevinci #9

    Mescid-i Aksa da kar sevinci #10

    Mescid-i Aksa da kar sevinci #11

    Mescid-i Aksa da kar sevinci #12


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