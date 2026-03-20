Mesud Pezeşkiyan: Komşu ülkelerle savaş peşinde değiliz

Orta Doğu'da kaos...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından başlayan savaşta 3 hafta geride kaldı.

Savaşın ilk gününden bu yana Orta Doğu'da gerilimli günler yaşanırken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan yeni bir açıklama geldi.

"KOMŞULARLA SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Körfeze yönelik saldırılar hakkında konuşan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Komşu ülkelerle savaş peşinde değiliz.

Onlar bizim kardeşlerimizdir. Bu anlaşmazlığı düşmanlar başlattı.

ABD, dünyaya İran’ın nükleer silah peşinde olduğu ve toplu katliam başlatmak istediği yönünde algı oluşturuyor" dedi.

ABD MEDYASINA ÇAĞRI YAPTI

Pezeşkiyan, "ABD gazetecilerini İran’a göndersin ve meydanlar ile sokaklardaki kalabalığın yapay zeka olup görüntüsü olmadığını yerinde görsün" ifadelerini kullandı.