Mesud Pezeşkiyan, yardımcısı Debiri'yi lüks tatil sonrası görevden aldı

İHA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Nevruz tatilinde Güney Kutbu’na yaptığı lüks turistik seyahat nedeniyle Parlamento İşlerinden Sorumlu Yardımcısı ve aynı zamanda doktor olan Şehram Debiri’yi görevden aldı.

"HALK, EKONOMİK ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA"

Pezeşkiyan yaptığı yazılı açıklamada, yapılan incelemeler sonucu Debiri’nin Nevruz tatilinde Güney Kutbu’na seyahat gerçekleştirdiğinin kesinlik kazandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizde halk hala ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıyayken, yoksulların sayısı fazlayken, resmi görevlilerin masraflarını kendi karşılamış olsa bile bu kadar maliyetli tatilleri ne savunulabilir ne de haklı gösterilebilir. Bu durum, devlet yetkililerinin sade yaşam anlayışıyla bağdaşmamaktadır.

AÇIKLAMASINDA UZUN SÜRELİ DOSTLUKLARINA DA DEĞİNDİ

Pezeşkiyan ayrıca uzun süredir devam eden dostluklarına ve Debiri'nin hükümet içindeki hizmetlerine de değinerek, "Dostluk ve geçmişteki değerli katkılar, halka verilen sözlerin ve yöneticilik ilkelerimizin önüne geçemez. Dürüstlük, adalet ve milletimize verdiğimiz sözlere bağlılık gereği, sizinle olan iş birliğimizi sürdürmemizin mümkün olmadığını bildiririm." ifadelerine yerdi.

LÜKS TATİL ÜLKEDE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Debiri’nin Nevruz tatilinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Güney Kutbu’na lüks bir seyahat gerçekleştirdiğinin ortaya çıkması, ülkede tepkilere neden olmuştu.

Debiri, seyahati kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiğini açıklasa da halkın ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde bir devlet yetkilisinin lüks yaşam tarzı kamuoyunda eleştiriyle karşılanmıştı.