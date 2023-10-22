Mike Pence'in İsrail-Filistin çatışması yorumu: ABD Başkanı olsaydım Gazze'ye girerdim ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Pence, Filistin'deki rehineler konusunda açıklama yaptı. Pence, "Hamas'a şunu söylerdim: 12 saatiniz var. Yoksa onları gelip alacağız" dedi.

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ensonhaber.com

Donald Trump'ın ABD Başkanlığı döneminde yardımcılık görevinde bulunan Mike Pence, İsrail-Filistin çatışmasını değerlendirdi.

Filistinli silahlı güçler, 7 Ekim baskınında bazı İsraillileri ve diğer ülke vatandaşlarını rehin aldı.

Gazze'de rehin tutulanlar arasında İsraillilerin yanı sıra, Amerikalılar da bulunuyor.

"Amerikalılardan bahsediyoruz"

CNN International yayınında Jake Tapper'ın sorularını yanıtlayan 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi Parti başkan aday adayı Pence, "Şu anda rehin alınan Amerikalılardan bahsediyoruz." dedi.

Pence, Hamas tarafından rehin alınan iki Amerikalının serbest bırakılmasını "memnuniyetle" karşıladığını söyledi.

"Rehineleri kurtarmaları için emir verirdim"

ABD Başkanı olması halinde izleyeceği muhtemel yol haritasından bahseden Pence, şunları dile getirdi:

Eğer başkan olsaydım, Müşterek Özel Harekat Komutanlığı'yla telefonda konuşuyor olurdum.



Delta Gücü ve Deniz Kuvvetleri'ne, rehineleri kurtarmaları için İsrail Savunma Kuvvetleri'yle birlikte çalışma emri verirdim.

"12 saatiniz var, yoksa onları gelip alacağız"

Rehinelerin bırakılması için Hamas'a belirli bir süre vereceğini belirten Pence, konuşmasının devamında şunları söyledi: