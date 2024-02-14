Mike Pompeo, İsrail askerleriyle eğlendi İsrail'i ziyaret eden Amerikalı eski Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrailli askerlerle dans etti. Görüntüler, tepkilere neden oldu.

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ensonhaber.com

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Gazze'de katliamlara imza atan İsrail askerleriyle kutlama yaparken görüntülendi.

Pompeo, eşi Susan ile İsrail'e ziyaret düzenleyerek, esirlerin aileleriyle bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Pompeo, "Amerikalıların çoğu savaşta yanınızda." dedi.

İsrail'in "7 Ekim olaylarına benzer bir olayın bir daha yaşanmaması için elinden geleni yapma görevi" olduğunu savunan Pompeo, "Dünyadaki hiçbir millet buna izin vermez." ifadesini kullandı.

İsrailli askerlerle oynadı

Pompeo, daha sonra İsrail Savunma Kuvvetleri'ni (IDF) ziyaret ederek buradaki askerlerle bir araya geldi.

Eski Amerikalı bakan, Gazze'de katliamlara imza atan askerlerle eğlendi. Pompeo, IDF askerleriyle dans ederken kameralara yansıdı.

Pompeo: Kutsal topraklardayız

"Kutsal topraklardayız." ifadesini kullanan Pompeo, "İsrail halkının direnişine şaşırmadım ama hayret ediyorum." diye ekledi.

Pompeo'nun dans görüntüleri, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Tepki çekti: Utanç verici

Kullanıcılar, "Katliamı desteklemek için mi dans ediyorsun?", "Utanç verici", "Geri gelme", "İkinci döneme hazırlanıyor" şeklinde ifadeler kullandı.

Diğer yorumlar arasında şu ifadeler yer aldı: