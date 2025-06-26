Milyarder Jeff Bezos'un Venedik'teki düğünü protesto edildi

Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos ile gazeteci Lauren Sanchez'in düğünü bugün İtalya'nın Venedik kentinde başlayacak

"Yüzyılın Düğünü" olarak adlandırılan ve detayları gizli tutulan düğünün cumartesi gününe kadar sürecek.

Asıl törenin cumartesi şehrin doğu kesiminde bulunan ve surlarla çevrili son derece korunaklı tarihi Arsenale'de (Venedik Tersanesi) yapılması beklenirken, bugün dikkat çekici bir olay yaşandı.

DÜĞÜNÜ PROTESTO EDİLDİ

Jeff Bezos'un düğünü için adayı tamamen kiralaması yerlileri rahatsız etti.

Yaşam alanlarını zenginlerin kendi etkinlikleri için kiralamasına tepki gösteren Venedikliler, düğünü sabote edeceklerini açıklamıştı.

YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDILAR

Bugün sokaklara dökülen onlarca yerli, Bezos'un iptal etmediği düğünü protesto etmek için sokağa döküldü.

Düğünün yapılacağı alanda düzenlenen gösteriye polis müdahale etti.

Gösteriye katılan onlarca kişinin yaka paça gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı.

DÜĞÜN TÖRENİ YILDIZLAR GEÇİDİNDE DÖNECEK

Öte yandan, Bezos'un düğünü birçok ünlüyü ağırlayacak.

Tom Brady, Leonardo DiCaprio, Bill Gates, Lady Gaga, Katy Perry, Mick Jagger, Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Orlando Bloom ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismin davet edildiği düğünde 200-250 konuğun yer alacağı belirtiliyor. Misafirlerin şehrin en lüks 5 otelinde konaklayacağı ifade ediliyor.

DÜĞÜNÜN MALİYETİ 48 MİLYON EURO

Veneto Bölgesel Yönetimi Başkanı Luca Zaia yaptığı açıklamada, düğün maliyetinin 40-48 milyon euro (46.5-55.6 milyon dolar) olması beklendiğini ifade etti.

Zaia, iş, siyaset ve sanat camiasından ünlü isimlerin beklendiği düğün için üç gün boyunca yaklaşık 90 uçağın Venedik ile Treviso ve Verona gibi yakın havalimanlarına ineceğini belirtti. Organizatörlerin ayrıca düğüne katılacak konuklar için Venedik'teki farklı şirketlerden en az 30 deniz taksisi ayarladığı öğrenildi.

DÜĞÜNE YÖNELİK TEPKİLER

Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesinde 4. sırada yer alan 61 yaşındaki Bezos, 25 yıllık eşi MacKenzie Scott ile evliliğinin sona ermesinden 4 yıl sonra 2023 yılında 55 yaşındaki Lauren Sanchez ile nişanlanmıştı.

Çiftin düğünlerinin Venedik'te yapacaklarının duyulmasının ardından kent sakinleri, üç gün sürecek düğünün günlük yaşamda aksamaya yol açabileceğini belirtmişti.

"BEZOS'A YER YOK"

Protestocular, 13 Haziran'da Venedik'teki Rialto Köprüsü'nde "Bezos'a yer yok" yazılı bir pankart açmıştı.

Çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace ise pazartesi günü San Marco Meydanı'nda Bezos'un bir fotoğrafının yer aldığı ve "Düğününüz için Venedik'i kiralayabiliyorsanız daha fazla vergi ödeyebilirsiniz" yazılı dev bir pankart açmıştı.

Dün düğün yerinin güvenlik endişeleri nedeniyle şehrin daha izole ve ulaşımı zor bir bölgesine taşındığı öğrenilmişti.