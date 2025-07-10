Milyonları ilgilendiriyor: Bu mayonezler tüm raflardan toplatılıyor

Hollanda’da satışa sunulan Remia markasına ait “Efsanevi Trüflü Mayonez” için geri çağırma kararı alındı.

Boon’s Markt zinciri tarafından yapılan açıklamada, ürünün etiketleme hatası içerdiği ve bu nedenle halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

Yetkililere göre, bazı mayonez kavanozlarında Norveççe etiket yer alıyor ve bu nedenle yumurta ve hardal gibi önemli alerjenler Hollandaca olarak belirtilmemiş durumda. Bu da özellikle bu maddelere karşı hassasiyeti olan tüketiciler için ciddi bir tehlike oluşturuyor.

Yumurta veya hardal alerjisi bulunan kişilere, bu ürünü kesinlikle tüketmemeleri tavsiye edildi.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün: Remia'nın Efsanevi Mayonez Trüfü

Barkod: 8710448531685

Son kullanma tarihi (THT): 04-2026

Parti kodu: L5063