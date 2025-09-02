Mısır, Belçika'nın Filistin'i tanıma kararını değerlendirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, dünyadan ise tepkiler geliyor...

Bu kapsamda bir tepki de Mısır'dan geldi. Mısır, Belçika'nın bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki oturumları sırasında Filistin devletini tanıma konusundaki kararlılığına dikkat çekti.

BELÇİKA'NIN FİLİSTİN'İ TANIMASI MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'un ülkesinin Filistin devletini tanıma konusundaki kararlığını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

"TARİHİ BİR ADIM" VURGUSU

Belçika'nın Filistin'i tanıma kararı ve İsrail hükümetine karşı yaptırımlar uygulayacağı konusundaki kararlılığının "tarihi bir adım" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu durumun İsrail'in saldırganca politikalarının ve Filistin devletinin kurulmasını baltalamak için gösterilen çabaların ve yönlendirmelerinin tümden reddedilmesinin bir yansıması olduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Belçika'nın kararının adil bir dava olarak Filistin halkı lehine yükselen uluslararası desteği açıkça gösterdiği vurgulandı.

NE OLMUŞTU

Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülkesinin Filistin devletini 9 Eylül'de BM Genel oturumları sırasında tanıyacağını ve Filistinlilere karşı yaptığı ihlaller sebebiyle İsrail'e 12 ayrı konuda yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.