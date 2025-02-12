Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Trump'ın Gazze planına destek

ABD'nin 'Gazze'ye çökme' planı dünyanın gündeminde...

Başkan Donald Trump, ABD'nin Gazze'yi devralma planı çerçevesinde Filistinlilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönündeki skandal önerisini sürdürüyor..

Trump'ın Filistinlileri kabul etmemeleri durumda Ürdün ve Mısır'a yardımı durdurabileceğini söylemesinin ardından iki ülkeden peş peşe açıklamalar geldi..

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den de Trump'a destek geldi..

"TRUMP İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Sisi, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ürdün Kralı ile barış için Trump ile iş birliği yapmak istiyoruz. Yerinden etmeden Gazze'nin yeniden inşası önemli.