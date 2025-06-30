Mısır, Gazze için 60 günlük bir ateşkes üzerinde çalışıldığını açıkladı

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durmaksızın devam ediyor.

Ateşkes konusunda henüz bir ilerleme kaydedilemezken bölgede söz sahibi olan ülkelerin çalışmaları devam ediyor.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, son gelişmelerle ilgili konuştu.

"60 GÜNLÜK ANLAŞMA KARŞILIĞINDA ESİRLER SERBEST BIRAKILMALI"

ABD ve Katar ile Mısır'ın da ara buluculuk yaptığı Gazze'deki ateşkes görüşmelerine ilişkin Abdulati, "Şu anda önerilen ve bizim de üzerinde çalıştığımız şey Gazze'de 60 günlük bir ateşkes sağlanması karşılığında bazı İsrailli esirlerin serbest bırakılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Abdulati, ABD'nin Gazze'de çözüme yönelik 'kapsamlı bir vizyon ortaya koyduğunu' vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın vizyonunu takdir etti.

"ANLAŞMADAN SONRA YENİDEN SALDIRMAMALILAR"

İsrail ile İran arasındaki ateşkesin ardından ABD'nin Gazze'de ateşkese odaklandığını aktaran Abdulati, İsrail'in ateşkesten sonra Gazze'ye yeniden saldırmaması gerektiğini söyledi.

Abdulati, "İsrail, anlaşmaya vardıktan sonra Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatırsa, bu durum bölgede büyük bir tehdit ve istikrarsızlık kaynağı olacaktır" diye konuştu.