Mısır'da genç adam, kadın kıyafetleri giydirilip darbedildi

Kentte genç bir adam, kendisinden yüksek statüde bir kadına evlenme teklif ettiği gerekçesiyle darbedilip kadın kıyafetleri giydirildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 14:28
Mısır'da yaşanan ve X hesabından paylaşılan olay tepkilere neden oldu.

Genç bir adam, kendisinden daha yüksek sosyal statüye sahip bir kıza evlenme teklif etti.

KADIN KIYAFETLERİ GİYDİRİLİP SANDALYE ÜZERİNE ÇIKARILDI

Çevresindeki insanlar tarafından aşağılanarak baskıya uğrayan genç adam kadın kıyafetleri giydirilerek sandalye üzerine çıkarıldı.

ÇEVREDEKİLER, GENÇ ADAMI DARBEDEREK SANDALYEDEN AŞAĞIYA İTTİLER

Bir süre sandalye üzerinde aşağılanmaya devam eden adamı çevresindeki vatandaşlar, darbederek sandalyeden aşağıya ittiler.

