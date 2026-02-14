İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında can kaybı 72 bin 51'e yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de ateşkes ihlal edilmeye devam ediliyor.

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte, saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananlarla ilgili verileri paylaştı.



ENKAZDAN 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 48 saatte enkazdan çıkarılan 2 Filistinlinin cenazesi ile 15 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 726 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 591 kişinin öldürüldüğü, 1598 kişinin yaralandığı, enkaz altından 726 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI 72 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 51'e yükselirken yaralı sayısının ise 171 bin 706 olduğu bildirildi.