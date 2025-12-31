Mısır'da kuzeninin kaçırılmasını önlemeye çalıştı: Çocuğun cesareti takdir topladı Kuzeninin kaçırılmasını engellemeye çalışan çocuğun direndiği anlar sosyal medyada gündem olurken Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, çocuğu kaçıran baba ve arkadaşının yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu.

Göster Hızlı Özet Mısır'da, kuzeninin kaçırılmasını engellemeye çalışan çocuğun direnişi sosyal medyada gündem oldu.

Kaçıran baba ve arkadaşı güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Baba, çocuğu eski eşle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle kaçırdığını itiraf etti ve yasal işlem başlatıldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Mısır'da küçük çocuktan takdir toplayan direniş... Mısır'ın Kafr el-Şeyh ilinde yaşanan olayda, evlerinin önünde oynayan iki kuzenden birisi, babası tarafından kaçırıldı. KUZENİNİN KAÇIRILMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, arkadaşıyla birlikte çocuğunun yanına gelen baba, araçtan inerek çocuğunu kaçırmak istedi. Çocuğun kuzeni ise tüm gücüyle babaya engel olmaya çalıştı. O ANLAR KAMERALARA YANSIDI Ancak baba, çocuğunu araca bindirerek uzaklaştı. Kuzenin, küçük çocuğu tüm gücüyle savunduğu anlar ise sosyal medyada hızla yayılarak ülke gündemine oturdu. GÖZALTINA ALINDILAR Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çocuğu kaçıran baba ve arkadaşının yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu. Çocuğun annesi ile babasının boşandığı, babanın sorguda, eski eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle çocuğunu kaçırdığını itiraf ettiği aktarıldı. Failler hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. Dünya Haberleri 2025 yılına damga vuran olaylar

Körfez'de gerilim: BAE, Yemen'deki güçlerini geri çekti

AB ormanları 2025'teki yangınlarda en büyük kaybı yaşadı