Rusya, Putin’in konutuna yönelik İHA saldırısının görüntülerini paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya'da insansız hava araçları (İHA) paniği...

Rus basınında yer alan habere göre, devlet başkanı Vladimir Putin’in Novgorod bölgesinde bulunan konutuna, Ukrayna tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

LAVROV AÇIKLAMA YAPTI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklama ile 29 Aralık gecesi Kiev rejiminin Novgorod bölgesindeki Rusya cumhurbaşkanlığı konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

"ÖLEN VE YARALANAN OLMADI"

Lavrov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "28-29 Aralık 2025 gecesi, Kiev rejimi Novgorod bölgesindeki Rusya başkanlık konutuna 91 uzun menzilli insansız hava aracı kullanarak terör saldırısı düzenledi. Saldırı neticesinde ölen, yaralanan veya herhangi bir hasar olmadı." ifadelerini kullandı.

Lavrov, düzenlenen saldırı girişiminin arından Rusya’nın müzakerelerden çekilmeyeceğini ancak müzakere yaklaşımın gözden geçirileceğini söyledi.

İHA'NIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Rusya Savunma Bakanlığı, Vladimir Putin’in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna düzenlenen saldırı girişimi sırasında düşürülen insansız hava araçlarından (İHA) birine ait görüntüleri yayınladı.

"MİSİLLEME YAPILACAK"

Lavrov, "Rusya’nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir." ifadelerini kullandı.

Tüm İHA'ların imha edildiğini söyleyen Lavrov, Rusya’nın saldırıya karşılık vereceğini de belirterek, "Putin'in devlet konutuna saldırı girişiminin ardından Rusya’nın misilleme hedefleri ve zamanı belirlendi." dedi.

ZELENSKY HABERİ YALANLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise, saldırı girişimi iddiasını yalanladı ve Rusya'nın müzakereleri baltalamak için zemin hazırladığını söyledi.