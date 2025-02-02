Mısır'dan 'ABD'nin Gazze açıklamasına' tepki

AA

ABD'nin Gazze açıklaması sonrası tepkiler gelmeye devam ediyor..

Bu kapsamda bir tepki de Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'den geldi.

Abdulati, başkent Kahire'de Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Yusuf ile ortak basın toplantısında konuştu.

Konuya ilişkin bilgiler Mısır'ın "El-Kahire el-İhbariye" kanalında yer aldı.

"HİÇBİR VATANDAŞIN TOPRAĞINI TERK ETMEYECEĞİ ŞEKİLDE GAZZE ŞERİDİ'NİN YENİDEN İMARI KONUSUNDAKİ TUTUMUMUZ NET"

Ülkesinin Gazze Şeridi'yle ilgili çabalarının devam ettiğini belirten Abdulati, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 3 aşaması tamamlanıncaya kadar bu çabaların süreceğine işaret etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, "Hiçbir vatandaşın toprağını terk etmeyeceği şekilde Gazze Şeridi'nin yeniden imarı konusundaki tutumumuz net." dedi.

Kızıldeniz bölgesindeki gerilimlere de dikkati çeken Abdulati, "Mısır, Katar ve ABD'nin Gazze'de ateşkesi sağlamasının ardından Kızıldeniz bölgesinde gerilimi tırmandırmanın bir gerekçesi yok." ifadelerini kullandı.

Kızıldeniz ve uluslararası deniz taşımacılığın güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Abdulati, Kızıldeniz'e kıyı olmayan hiçbir ülkeden askeri varlığı kabul etmediklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

"FİLİSTİNLİLERİN BARIŞ İÇİNDE YAŞAYABİLECEKLERİ BAŞKA BİR YERDE KONUTLAR İNŞA ETMEYİ TERCİH EDERİM"

Bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." demişti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de dün toplanan Arap ülkeleri dışişleri bakanları, Trump'ın planına ilişkin ortak yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Katılımcılar, Filistinlilerin vazgeçilmez haklarına yönelik ihlallerin reddedilmesi konusunda mutabakata varmış bulunmaktalar." ifadeleri kullanılmıştı.