Mısır'dan Avrupa'ya mülteci tepkisi: 1 milyon Filistinliyi siz alın Batılı ülkeler, yerlerinden edilen Filistinlileri kabul etmesi yönünde Kahire'ye baskıyı artırdı. Duruma tepki gösteren Mısır ise "Madem insan haklarını o kadar önemsiyorsunuz, öyleyse onları siz alın" karşılığını verdi.

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Mısır ile Batı, Filistinli mülteciler konusunda karşı karşıya geldi.

Batılı ülkeler, Refah Sınır Kapısı'nı İsrail saldırılarından kaçan Filistinli mültecilere açması yönünde Kahire yönetimine baskı yapıyor.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Mısır'ın bu baskı yüzünden "kızgın" olduğunu yazdı.

Yüzbinlerce Filistinli, Gazze'nin kuzeyindeki evlerini terk ederek güneye doğru hareket ediyor.

Mısır'da ise bölgede derinleşen insani krizin sınırlarını aşacağına dair alarm seviyesi her geçen gün artıyor.

Batı'dan Kahire'ye baskı

Gazetenin haberinde, "Mısır'ın Batılı diplomatlara mesajı net: Gazze'ye yardım ulaştıracak ama çok sayıda Filistinliyi kabul etmesi yönündeki her türlü baskıya direnecek." denildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "zorla yerinden edilmenin" Filistin krizine çözüm olmadığı konusunda uyarmıştı.

Mısır: Filistinli mültecileri Avrupa'ya göndereceğiz

Söz konusu haberde, Mısır-Batı gerilimine ilişkin şunlar aktarıldı:

Üst düzey bir Mısırlı yetkili, Avrupalı mevkidaşına sert bir dille şunları söyledi: '1 milyon kişiyi almamızı mı istiyorsunuz? Onları Avrupa'ya göndereceğiz. Madem insan haklarını o kadar önemsiyorsunuz, öyleyse onları siz alın.'

Aynı Avrupalı yetkili, konuşmayı hatırlatarak, "Mısırlılar, mültecileri almaları yönündeki baskıya gerçekten çok kızgınlar." dedi.

Ürdün: Mülteciye hayır

Almanya'yı ziyaret eden Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Filistin'den mülteci istemediklerini söylemişti.

Kral Abdullah, "Bu, kırmızı çizgimizdir. Ürdün'de ve Mısır'da mülteciye hayır." diye konuşmuştu.

Karşılıklı verilen mesajlar

Bazı Avrupa ülkeleri, Filistinli sivillerin geçişine izin verilmesi için açık çağrı yapıyor. Mısır'a seslenen İtalya, "Arap dünyasındaki liderliğinizi gösterin." dedi.

Mısır devlet medyası ise Gazze halkının bölgeyi boşaltmasının "Filistin devleti rüyasına son vereceği" uyarısında bulunuyor.

Bunun, aynı zamanda İsrail'i "işgalci" olarak hukuki sorumluluklarından da kurtaracağına dikkat çekiliyor.