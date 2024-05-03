Mısır'dan Gazze'de ateşkes için yoğun temaslar Mısır, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası gibi tartışmalı noktalar konusunda temaslarını yoğunlaştırdı. Anlaşmanın şekillenmesi amacıyla devam eden görüşmeleri tamamlamak üzere Hamas'ın müzakere heyeti mümkün olan en kısa sürede Mısır'da olacak.

AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası çocuk ve kadın 34 bin 500'ü aşkın Filistinli can verdi.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 bin 800'den fazla yaralı bulunuyor.

Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden 25 Mart'ta geçen ateşkes kararı hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

Ateşkes ile ilgili önemli gelişme

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sona ermesine ilişkin müzakereleri ele aldı.

Heniyye, Filistin halkının taleplerini karşılayacak ve İsrail saldırılarını sona erdirecek bir anlaşmanın şekillenmesi amacıyla devam eden görüşmeleri tamamlamak üzere Hamas'ın müzakere heyetinin mümkün olan en kısa sürede Mısır'a geleceğini belirtti.

Mısır'ın bu süreçteki rolünden övgüyle bahseden Heniyye, Hamas'ın ateşkes önerisinin incelenmesi konusundaki olumlu yaklaşımına işaret etti.

Mısır yoğun temaslarda bulunuyor

Mısır'da yayın yapan El-Kahire el-İhbariye kanalının üst düzey Mısırlı kaynağa dayandırdığı habere göre Mısır güvenlik heyeti bazı tartışmalı noktalarda uzlaşmaya varmak için Hamas liderleri ve İsrailli mevkidaşlarıyla temasları yoğunlaştırdı.

Mısır basınında önceki gün yer alan haberde Hamas heyetinin Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldığı ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması teklifine yazılı yanıt vereceğini bildirmişti.