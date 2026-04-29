Sera Kadıgil'e Burcu Köksal'dan sert tepki: Aldatıldın öyle mi

Muhalefet "ara seçim" istiyor ancak 2023 seçimlerini unutabilmiş değil...

Onlarca partinin birleşmesi sonrası ortak aday olarak belirlenen Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı seçimleri kaybetti.

2023 seçimlerinde yenilgi alan muhalefet kanadı, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlamaya devam ediyor.

"Hain" ilan edilen ve "yalnız" bırakılan Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçim döneminde destekleyen Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

SERA KADIGİL'İN "KILIÇDAROĞLU" SÖZLERİ: ALDATILMIŞLIK

Siyasi yolculuğunu anlatan Kadıgil, CHP’ye Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğiyle birlikte ısınabildiğini belirtti.

Eski Genel Başkan Deniz Baykal döneminde CHP’ye oy dahi vermediğini vurgulayan Kadıgil, "Kılıçdaroğlu geldiği zaman; Dersimli olması, Alevi kimliği ve daha demokrat duruşuyla 'bir şeyler değişebilir' umuduyla üye oldum. Siyasete girmem kendisinin vesilesiyle oldu." ifadelerini kullandı.

Geçmişe baktığında 'aldatılmış' hissettiğini ifade eden Kadıgil, Kılıçdaroğlu dönemine dair eleştirilerine rağmen CHP’nin bugünkü yönetiminden ve değişim sürecinden memnun olduğunu dile getirdi.

BURCU KÖKSAL'DAN SERT TEPKİ

Kadıgil'in bu sözlerine, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Köksal, "Aldatıldın öyle mi?" ifadeleriyle başladığı sözlerinde Kadıgil'in, 'gencecik yaşında milletin yıllarca emek verip giremediği' ifadeleriyle parti meclisine girdiğini söyleyip, "Arkasından İstanbul’da kimi koysan seçilecek yerden milletvekili oldun. Sonra ideolojik ayrılıkla karşı karşıya olduğunu söyleyerek istifa edip TİP’e gittin." dedi.

Köksal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"ALDATILDIN ÖYLE Mİ"

"Aldatıldın öyle mi? Gencecik yaşında milletin yıllarca emek verip giremediği Parti meclisine girdin. Arkasından İstanbul’da kimi koysan seçilecek yerden milletvekili oldun. Sonra ideolojik ayrılıkla karşı karşıya olduğunu söyleyerek istifa edip TİP’e gittin.

"SEN KADIKÖY'DE SİYASET YAPIYORDUN"

Biz canla başla köy, kasaba, dağ, tepe iktidara gitmek için oy isterken sen Kadıköy’de konfor alanlarında siyaset yapıyordun. Senin kafana göre yaptığın açıklamalarını birçoğumuz seçim bölgesinde izah etmeye çalıştı.

"EN ACISI YERDEKİ KARINCADAN BİLE MEDET UMARKEN PARTİMİZİ BIRAKMANDI"

En acısı da tam seçim öncesi yerdeki karıncadan bile medet umarken partimizi bırakıp gitmendi.

Şimdi tekrar gelip bizden aday olmak için mi yapıldı bu açıklama yoksa? Malum genel seçim de yaklaşıyor değil mi?"