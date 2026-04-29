Ankara'da madenci eylemi bitti: Polise çiçek vererek ayrıldılar

Ankara bir süredir madenci eylemindeki sloganlarla inliyordu.

Uzun süredir maaşlarını alamayan işçiler, önce Ankara'da toplandı sonra eyleme başladı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) başta olmak üzere birçok muhalif tahrik nedeniyle polisle de sık sık karşı karşıya gelen madenciler, bir süre sonra açlık grevine başladı.

Kararlı duruşlarıyla, emekleri için büyük bir mücadele veren madencilerin sesini duyan bakanlık yetkilileri, işveren ve işçi temsilcileri ile bir toplantı tertip etti.

İçişleri Bakanlığı'nda maden işçilerinin Ankara'daki eylemlerini değerlendirmek amacıyla işçi ve işveren tarafları arasında görüşme yapıldı.

GÖRÜŞMEDEN UZLAŞMA ÇIKTI

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, grev ve eylemlerin sona erdirilmesi için uzlaşma zemini üzerinde görüşmeler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, toplantının tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandığını ve işçilerin, işverenle anlaşarak eylemi sonlandırdıklarını açıkladıklarını bildirdi.

100 MİLYON TL'YE YAKIN ALACAK HESAPLARA YATIRILDI

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin girişimleriyle işveren tarafından 96 milyon 340 bin liranın işçilerin hesaplarına yatırıldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yapan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, toplantının olumlu geçtiğini belirterek şunları kaydetti:

POLİSE ÇİÇEK VERDİLER

"Çoğu arkadaşımızın maaşları yattı. Bizden 15 gün süre istediler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Emniyet Müdürü de bu garantörlüğü benimsedi. Bizler de bu saatten itibaren eylemimizi sonlandırdık.

Çıkış almak isteyen, tazminat hakkı olan arkadaşların da bütün hakları 15 gün içinde ödenecek, şirket bunun sözünü verdi. Ama çalışmak isteyen arkadaşlar bu haklardan faydalanamayacaklar sadece maaşlarını alacaklar. Ama derse ki işverenle karşılıklı anlaşma yapıp 'Ben çıkışımı alacağım.' o zaman herkesin 15 gün içinde tazminatı ödenecek. Hiçbir işçimizi mağdur etmeyeceğiz."

Madenciler, istismar nedeniyle zaman zaman gerilim yaşadıkları polise de alandan ayrılmadan önce çiçek takdim etti.