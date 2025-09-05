Mısır'dan "Suriye'nin birliği" mesajı

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan "Suriye'nin birliğine" ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeyban ile Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Kahire'de bir araya geldi.

SURİYE'NİN İSTİKRARINI GÜÇLENDİRECEK KAPSAMLI BİR SİYASİ ÇÖZÜME ULAŞMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Ülkesinin Suriye'nin birliği, egemenliği ve ulusal kurumlarını desteklediğini ve İsrail saldırılarını da reddettiğini belirten Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Suriye'nin istikrarını güçlendirecek kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmanın önemini vurguladı.

'ULUSLARARASI HUKUKA KARŞI AÇIK BİR İHLAL' VURGUSU

Abdulati, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tekrar eden saldırılarını uluslararası hukuka karşı açık bir ihlal olarak gördüğünü belirterek kınadı.

Mısırlı Bakan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.