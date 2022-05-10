Mohamed Hadid’in evini yıktılar: 100 milyon dolarlık zarar

Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'in yapım aşamasında olan ve bittiğinde 100 milyon dolara satmayı planladığı evi, inşaat yasasına aykırı olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

Dünyaca ünlü süper model kardeşler Gigi ve Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid’in malikanesini yıktılar.

Sebebi ise evin boyutlarının şehir kurallarının izin verdiğinden çok daha büyük ve daha uzun olması olarak gösterildi.

Bu nedenle evin inşaatı, henüz bitmeden durduruldu…

100 milyon dolara satacaktı

72 yaşındaki Filistin asıllı Mohamed Hadid, tamamlansaydı bu malikaneyi 100 milyon dolara elinden çıkaracaktı.

Evin yıkımından bazı kareler de sosyal medyaya düştü.

İnşaat aşamasındayken komşuların şikayeti üzerine mahkemelik olan ve mevzuata uygun yapılmadığı için yıkılma kararı alınan evin arazisi, 2011 yılında alındı.

Yıkımda son durum

Mülkü aralık ayında 8,5 milyon dolara satın alan ve parayı geri kazanabileceği umuduyla yıkmak için 5 milyon dolar ödemeyi kabul eden Sahara İnşaat’ın işçileri, yıkımda artık son aşamaya geldi.

İnşaat işçileri, aşağı yönde kaydığı için komşuların evlerini ezeceğinden korktukları uçurum kenarındaki mülkün kalan kısımlarını parçalamaya devam ediyor.

Sosyal hizmet ve para cezası kesildi

Mohamed Hadid, 2011’de satın aldığı 4 bin metrekarelik araziye, 2 bin 700 metrekarelik ev kuracaktı.

2015 yılında Mohamed Hadid, malikanedeki “iş durdurma” emrine uymadığı gerekçesiyle Los Angeles Belediye Meclisi tarafından mahkemeye verildi.

2017’de Hadid’e 200 saatlik sosyal hizmet cezası verildi.

Hadid ayrıca 3 bin dolar para cezasına ve diğer ağır ücretleri ödemeye mahkum edildi.

2019 yılında Los Angeles mahkemesinden çıkan kararda, yasa dışı inşaatın toplum için tehlike yarattığı gerekçesiyle yıkılması gerektiği belirtildi.

Yıllar boyu tonlarca para ödedi

Milyarder iş adamı, kendi mimarının binanın 'tepeden aşağı kayacağı ve birini öldüreceğinden' endişe ettiğini söylemesinin ardından, mahkemede yıkım için gereken 5 milyon doları karşılayamayacağını söyledi.

Hadid ayrıca iki komşusuyla da mahkemelik oldu ve yıllar süren davada ortalama 9 milyon dolar avukatlık ücreti ödedi.