Moskova, Paşinyan’ın “KGB ajanları” açıklamasına tepki gösterdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 11 gün önce Ermenistan Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Ermenilerin Türklere ve Azerbaycanlılara yönelik bakış açısının KGB döneminde oluştuğunu ileri sürmesi üzerine konuşan Zaharova, bu görüşün gerçeklerle bağdaşmadığını söyledi.

ZAHAROVA'DAN TEPKİ

Zaharova, “KGB 1954'te kuruldu. Ermeni soykırımı iddialarının dayandırıldığı olaylar ise 1915’te yaşandı. Yani söz konusu düşünce yapısı KGB’den yaklaşık 40 yıl önce vardı.” diyerek, Ermeni toplumunda Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik tutumun Rusya kaynaklı olmadığı iddia etti.

PAŞİNYAN NE DEDİ?

Paşinyan, parlamentodaki konuşmasında Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan’la normalleşme sürecine işaret ederek toplumlar arası güvensizliğin tarihsel reflekslere dayandığını söyledi.

Ermenilerin “Türk, Türk olarak kalır” anlayışıyla hareket ettiğini belirten Paşinyan, benzer bakış açısının Azerbaycan tarafında da bulunduğunu ifade etti.

Sovyet geçmişine işaret eden Paşinyan, “KGB ajanlarının bizim için oluşturduğu düşünme biçiminden kurtulmalıyız.” ifadesini kullandı ve vatanseverlik söylemlerinin Stalin ve Brejnev döneminden miras kaldığını savundu.